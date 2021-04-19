Якщо буде питання фін. мона звертайтесь.ihorsic написав:Освоюю купівлю ОВДП в Ощаді. Підкажіть виводити валюту потім без комісій через депо чи можна з поточного на карту перекинути?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 12 лис, 2024 10:17
Re: Ринок ОВДП
Якщо буде питання фін. мона звертайтесь.
Додано: Вів 12 лис, 2024 13:55
Додано: Вів 12 лис, 2024 14:14
Re: Ринок ОВДП
Ні, надам консультацію як правильно повині рахувати фін. мон. Як це робили для мене, після довгих баталій. Я переміг.
Додано: Вів 12 лис, 2024 16:55
[/quote]Ні, надам консультацію як правильно повині рахувати фін. мон. Як це робили для мене, після довгих баталій. Я переміг.[/quote]
Буду вдячний за роз"яснення - як обліковують дохід із ОВДП (чи задовольнять роздруковані виписки щодо їх придбання, які надсилають в Сенсі, ІКУ, Бонд, Кінто, чи потрібно їх додатково завіряти печатками банку. Виписки надають тільки на купівлю, у багатьох вказується тільки кількість паперів, що зараховані). Наперед вдячний.
Додано: Вів 12 лис, 2024 17:09
Re: Ринок ОВДП
Вже кілька годин чекаю від Привата на відповідь щодо ціни зворотнього дострокового викупу ОВДП. Для оператора "гарячки" банку питання виявилося занадто складним, запевнила що направила відповідний запит на відповідного "висококваліфікованого фахівця". Може хтось вже розібрався?
Додано: Вів 12 лис, 2024 17:56
дякую за ідею по №2 - на жаль всі галки вимкнені в мене -
але я сьогодні спілкувався із підтримкою (написати слово "оператор" в віконечку чату) і він все подивився, подумав і сказав що найбільш ймовірно треба перевипускати гривневі картки, бо в них вже завершився строк дії...
але це все рівно дивно, бо доларові картки теж із завершеним строком і вони усі є в випадайках при спробі покупки ОВДП
по №1 -і все ж таки, виходить якщо купувати в п'ятницю то ціна вже із ранку буде як на понеділок?
Додано: Вів 12 лис, 2024 19:15
Вже знайшов у додатку Приват24 вартість зворотнього викупу. Дуже дивно, що доступ до розділу "Цінні папери" не доступний у мобільному додатку. Це у певних ситуаціях досить не зручно. Сподіваюся, що це буде усунено.
Додано: Вів 12 лис, 2024 19:57
Приват одразу казав що ЦП лише в вебі
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Чи можна придбати/продати ОВДП у мобільному додатку Приват24?
Ні, операцію можна провести лише в web-версії Приват24 (на комп'ютері, ноутбуці або планшеті)
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Загальна інформація про операції з ОВДП у Приват24
Додано: Сер 13 лис, 2024 10:12
Кому та скільки ми винні? Про внутрішні та зовнішні запозичення України
У кого, скільки, на яких умовах
https://finance.ua/ua/credits/vnutrishn ... y-my-vynni
Додано: Чет 14 лис, 2024 21:00
Re: Ринок ОВДП
прийшов купон по UA4000230817
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