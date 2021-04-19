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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 697698699700>
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 10:17

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Освоюю купівлю ОВДП в Ощаді. Підкажіть виводити валюту потім без комісій через депо чи можна з поточного на карту перекинути?
Якщо буде питання фін. мона звертайтесь.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 13:55

  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Освоюю купівлю ОВДП в Ощаді. Підкажіть виводити валюту потім без комісій через депо чи можна з поточного на карту перекинути?
Якщо буде питання фін. мона звертайтесь.

Парішаєте за %%, чи як?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 14:14

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  vadymbanker написав:
ihorsic написав:Освоюю купівлю ОВДП в Ощаді. Підкажіть виводити валюту потім без комісій через депо чи можна з поточного на карту перекинути?
Якщо буде питання фін. мона звертайтесь.

Парішаєте за %%, чи як?
Ні, надам консультацію як правильно повині рахувати фін. мон. Як це робили для мене, після довгих баталій. Я переміг.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 16:55

[/quote]Ні, надам консультацію як правильно повині рахувати фін. мон. Як це робили для мене, після довгих баталій. Я переміг.[/quote]
Буду вдячний за роз"яснення - як обліковують дохід із ОВДП (чи задовольнять роздруковані виписки щодо їх придбання, які надсилають в Сенсі, ІКУ, Бонд, Кінто, чи потрібно їх додатково завіряти печатками банку. Виписки надають тільки на купівлю, у багатьох вказується тільки кількість паперів, що зараховані). Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 17:09

Re: Ринок ОВДП

Вже кілька годин чекаю від Привата на відповідь щодо ціни зворотнього дострокового викупу ОВДП. Для оператора "гарячки" банку питання виявилося занадто складним, запевнила що направила відповідний запит на відповідного "висококваліфікованого фахівця". Може хтось вже розібрався?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 17:56

  ramzes4 написав:
  greenozon написав:вертаючись до ОВДП в Приватбанку...
1) що за прикол - торгова сесія лише почалась, а банк вже пише що ціни

"Актуально на 11.11.2024"
як це працює?

2) у всіх покупка гривні лише із "Інтернет картки" чи я якийсь особливий...
що цікаво - валютні ОВДП коли пробуєш купувати в випадайці є усі картки (Уні. КДВ. Інтернет..)

1) Це працює: "Сьогодні заявка - на наступний робочий день списання коштів та придбання ОВДП"
2) Ви особливий. Скоріше за все, в налаштуваннях карток стоїть позначка "Приховати картку для розрахунків".


дякую за ідею по №2 - на жаль всі галки вимкнені в мене - https://ibb.co/K7cmkXc
але я сьогодні спілкувався із підтримкою (написати слово "оператор" в віконечку чату) і він все подивився, подумав і сказав що найбільш ймовірно треба перевипускати гривневі картки, бо в них вже завершився строк дії...
але це все рівно дивно, бо доларові картки теж із завершеним строком і вони усі є в випадайках при спробі покупки ОВДП

по №1 -і все ж таки, виходить якщо купувати в п'ятницю то ціна вже із ранку буде як на понеділок?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 19:15

  VASH написав:Вже кілька годин чекаю від Привата на відповідь щодо ціни зворотнього дострокового викупу ОВДП. Для оператора "гарячки" банку питання виявилося занадто складним, запевнила що направила відповідний запит на відповідного "висококваліфікованого фахівця". Може хтось вже розібрався?

Вже знайшов у додатку Приват24 вартість зворотнього викупу. Дуже дивно, що доступ до розділу "Цінні папери" не доступний у мобільному додатку. Це у певних ситуаціях досить не зручно. Сподіваюся, що це буде усунено.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 19:57

  VASH написав:
  VASH написав:Вже кілька годин чекаю від Привата на відповідь щодо ціни зворотнього дострокового викупу ОВДП. Для оператора "гарячки" банку питання виявилося занадто складним, запевнила що направила відповідний запит на відповідного "висококваліфікованого фахівця". Може хтось вже розібрався?

Вже знайшов у додатку Приват24 вартість зворотнього викупу. Дуже дивно, що доступ до розділу "Цінні папери" не доступний у мобільному додатку. Це у певних ситуаціях досить не зручно. Сподіваюся, що це буде усунено.


Приват одразу казав що ЦП лише в вебі
---
Чи можна придбати/продати ОВДП у мобільному додатку Приват24?

Ні, операцію можна провести лише в web-версії Приват24 (на комп'ютері, ноутбуці або планшеті)

--> https://next.privat24.ua/bonds/list
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Загальна інформація про операції з ОВДП у Приват24
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 10:12

Кому та скільки ми винні? Про внутрішні та зовнішні запозичення України
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https://finance.ua/ua/credits/vnutrishn ... y-my-vynni
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:00

Re: Ринок ОВДП

прийшов купон по UA4000230817
Denik
 
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