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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 697698699700
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 21:17

Ринок ОВДП

Denik написав:прийшов купон по UA4000230817
Як і всім у кого ця папера. Мені теж прийшов. Дефолту на сьогодні нема.
vadymbanker
 
Повідомлень: 967
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:42

Re: Ринок ОВДП

Якщо я сьогодні подав заявку на купівлю ОВДП в Приваті, то фактичне придбання і списання коштів буде лише в понеділок? І гроші на картці можна не тримати? Коли треба повернути гроші на картку для списання?
l_e_x
 
Повідомлень: 142
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 697698699700
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