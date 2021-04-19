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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лис, 2024 21:17
Denik написав:прийшов купон по UA4000230817
Як і всім у кого ця папера. Мені теж прийшов. Дефолту на сьогодні нема.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:42
Якщо я сьогодні подав заявку на купівлю ОВДП в Приваті, то фактичне придбання і списання коштів буде лише в понеділок? І гроші на картці можна не тримати? Коли треба повернути гроші на картку для списання?
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l_e_x
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Ірина_, Модератор
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