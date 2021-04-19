Як і всім у кого ця папера. Мені теж прийшов. Дефолту на сьогодні нема.Denik написав:прийшов купон по UA4000230817
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лис, 2024 21:17
Ринок ОВДП
Як і всім у кого ця папера. Мені теж прийшов. Дефолту на сьогодні нема.
Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:42
Re: Ринок ОВДП
Якщо я сьогодні подав заявку на купівлю ОВДП в Приваті, то фактичне придбання і списання коштів буде лише в понеділок? І гроші на картці можна не тримати? Коли треба повернути гроші на картку для списання?
Додано: Нед 17 лис, 2024 15:36
ОВДП sense
Кто-нибудь пробовал покупають в Дие у Сенса через их же кредитку за кредитные? Нет ли каких-то подводных камней?
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