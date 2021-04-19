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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 14 лис, 2024 21:17
Denik написав:прийшов купон по UA4000230817
Як і всім у кого ця папера. Мені теж прийшов. Дефолту на сьогодні нема.
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vadymbanker
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:42
Якщо я сьогодні подав заявку на купівлю ОВДП в Приваті, то фактичне придбання і списання коштів буде лише в понеділок? І гроші на картці можна не тримати? Коли треба повернути гроші на картку для списання?
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l_e_x
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Додано: Нед 17 лис, 2024 15:36
Кто-нибудь пробовал покупають в Дие у Сенса через их же кредитку за кредитные? Нет ли каких-то подводных камней?
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spiridonwot
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Додано: Нед 17 лис, 2024 16:14
spiridonwot Нет проблем.Покупаю все время.
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Вадимка
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Додано: Нед 17 лис, 2024 20:10
Чи правильно я розумію, що покупка ОВДП за кредитні кошти здійснюється виключно через Дію (зараз працюю через Сенс, ІКУ, Кінто, Приват, Бонд (ТОВ БТС БРОКЕР), Універ – за свої кошти)? Через Дію не працював (відсутній паспорт у формі картки). Якщо за кредитні кошти тільки виключно через Дію – буду оформляти такий паспорт (або нового зразка паспорт громадянина України для виїзду за кордон). Наперед вдячний.
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VASH
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Додано: Пон 18 лис, 2024 13:55
VASH написав:
Чи правильно я розумію, що покупка ОВДП за кредитні кошти здійснюється виключно через Дію (зараз працюю через Сенс, ІКУ, Кінто, Приват, Бонд (ТОВ БТС БРОКЕР), Універ – за свої кошти)? Через Дію не працював (відсутній паспорт у формі картки). Якщо за кредитні кошти тільки виключно через Дію – буду оформляти такий паспорт (або нового зразка паспорт громадянина України для виїзду за кордон). Наперед вдячний.
Все вірно, тільки через Дію можлива купівля ОВДП за кредитні, але не усі банки дозволяють це робити. Наприклад не треба навіть пробувати кредитками таких банків це робити - А-банк, Моно, Альянс, Кредит-Дніпро й можливо ще хтось... Деякі наведені мною банки взагалі не дозволяють, деякі нараховують комісію на таку операцію.
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ГеннадийUA
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:06
ГеннадийUA
А за что они насчитывают комиссию, если оплата происходит через Google Pay? Это же как обычная оплата в магазине? Или там по другому коду транзакция проходит?
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spiridonwot
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:46
ГеннадийUA написав: VASH написав:
Чи правильно я розумію, що покупка ОВДП за кредитні кошти здійснюється виключно через Дію (зараз працюю через Сенс, ІКУ, Кінто, Приват, Бонд (ТОВ БТС БРОКЕР), Універ – за свої кошти)? Через Дію не працював (відсутній паспорт у формі картки). Якщо за кредитні кошти тільки виключно через Дію – буду оформляти такий паспорт (або нового зразка паспорт громадянина України для виїзду за кордон). Наперед вдячний.
Все вірно, тільки через Дію можлива купівля ОВДП за кредитні, але не усі банки дозволяють це робити. Наприклад не треба навіть пробувати кредитками таких банків це робити - А-банк, Моно, Альянс, Кредит-Дніпро й можливо ще хтось... Деякі наведені мною банки взагалі не дозволяють, деякі нараховують комісію на таку операцію.
Агропросперисбанк.А по поводу Кредит-Дніпро не було реформації.Може ви переплутали?
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Вадимка
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:47
ГеннадийUA написав: VASH написав:
Чи правильно я розумію, що покупка ОВДП за кредитні кошти здійснюється виключно через Дію (зараз працюю через Сенс, ІКУ, Кінто, Приват, Бонд (ТОВ БТС БРОКЕР), Універ – за свої кошти)? Через Дію не працював (відсутній паспорт у формі картки). Якщо за кредитні кошти тільки виключно через Дію – буду оформляти такий паспорт (або нового зразка паспорт громадянина України для виїзду за кордон). Наперед вдячний.
Все вірно, тільки через Дію можлива купівля ОВДП за кредитні, але не усі банки дозволяють це робити. Наприклад не треба навіть пробувати кредитками таких банків це робити - А-банк, Моно, Альянс, Кредит-Дніпро й можливо ще хтось... Деякі наведені мною банки взагалі не дозволяють, деякі нараховують комісію на таку операцію.
Агропросперисбанк.А по поводу Кредит-Дніпро не було інформації.Може ви переплутали?
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Вадимка
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