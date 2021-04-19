Именно для покупки ОВГЗ, а не для пополнения брокерского счёта ICU? Реально малоизвестный
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:40
Все вірно, проходить як звичайна покупка, але МСС код - цінні папери, й імовірно, по ньому банки не отримують interchange, плюс багато клієнтів користуються цим, що на думку банку є "зловживанням", на якому зовсім не заробиш. Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.
По Кредит-Дніпро - навесні отримав їх кредитку та кілька разів пробував купити, при підтвердженні 3D Secure код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує. Після цього більше спроб не робив.
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:35
ГеннадийUA Таке бувало в мене в багатьох банках.Але це не значить що не можно купувати.Я пробував на наступний день й усе проходило.
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