Именно для покупки ОВГЗ, а не для пополнения брокерского счёта ICU? Реально малоизвестный
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:40
Все вірно, проходить як звичайна покупка, але МСС код - цінні папери, й імовірно, по ньому банки не отримують interchange, плюс багато клієнтів користуються цим, що на думку банку є "зловживанням", на якому зовсім не заробиш. Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.
По Кредит-Дніпро - навесні отримав їх кредитку та кілька разів пробував купити, при підтвердженні 3D Secure код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує. Після цього більше спроб не робив.
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:35
ГеннадийUA Таке бувало в мене в багатьох банках.Але це не значить що не можно купувати.Я пробував на наступний день й усе проходило.
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:38
Відмова у проведенні операції (або коли «код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує») все ж таки далеко не гірший варіант. Погано коли на суттєву суму кредитних коштів банк «влупе» комісію не співрозмірну з дохідністю ОВДП.
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:05
VASH
То есть у банка в тарифах карточного обслуживания могут быть разные комиссии на разные МСС коды операций?
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:16
Мав на увазі дещо інше. Як на мене, є типові «цікаві» для банка приклади надання кредитного ліміту, що передбачають отримання банком interchange. У цих операціях банк зацікавлений та всіляко їх підтримує.
А от у нашому випадку (МСС код – цінні папери) в принципі банк може зразу встановити комісію у разі оплати за рахунок кредитного ліміту (без пільгового періоду).
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