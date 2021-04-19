RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 698699700701
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32

  greenozon написав:ще є якийсь маловідомий варіант ICU/Portmone

Именно для покупки ОВГЗ, а не для пополнения брокерского счёта ICU? Реально малоизвестный :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 23.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:40

  spiridonwot написав:ГеннадийUA
А за что они насчитывают комиссию, если оплата происходит через Google Pay? Это же как обычная оплата в магазине? Или там по другому коду транзакция проходит?

Все вірно, проходить як звичайна покупка, але МСС код - цінні папери, й імовірно, по ньому банки не отримують interchange, плюс багато клієнтів користуються цим, що на думку банку є "зловживанням", на якому зовсім не заробиш. Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.
По Кредит-Дніпро - навесні отримав їх кредитку та кілька разів пробував купити, при підтвердженні 3D Secure код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує. Після цього більше спроб не робив.
ГеннадийUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 17:35

ГеннадийUA Таке бувало в мене в багатьох банках.Але це не значить що не можно купувати.Я пробував на наступний день й усе проходило.
Вадимка
 
Повідомлень: 371
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 19:38

  ГеннадийUA написав:
  spiridonwot написав:ГеннадийUA
А за что они насчитывают комиссию, если оплата происходит через Google Pay? Это же как обычная оплата в магазине? Или там по другому коду транзакция проходит?

Все вірно, проходить як звичайна покупка, але МСС код - цінні папери, й імовірно, по ньому банки не отримують interchange, плюс багато клієнтів користуються цим, що на думку банку є "зловживанням", на якому зовсім не заробиш. Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.
По Кредит-Дніпро - навесні отримав їх кредитку та кілька разів пробував купити, при підтвердженні 3D Secure код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує. Після цього більше спроб не робив.

Відмова у проведенні операції (або коли «код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує») все ж таки далеко не гірший варіант. Погано коли на суттєву суму кредитних коштів банк «влупе» комісію не співрозмірну з дохідністю ОВДП.
VASH
 
Повідомлень: 581
З нами з: 26.10.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:05

VASH
То есть у банка в тарифах карточного обслуживания могут быть разные комиссии на разные МСС коды операций?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 22.07.21
Подякував: 35 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:16

  spiridonwot написав:VASH
То есть у банка в тарифах карточного обслуживания могут быть разные комиссии на разные МСС коды операций?

Мав на увазі дещо інше. Як на мене, є типові «цікаві» для банка приклади надання кредитного ліміту, що передбачають отримання банком interchange. У цих операціях банк зацікавлений та всіляко їх підтримує.
А от у нашому випадку (МСС код – цінні папери) в принципі банк може зразу встановити комісію у разі оплати за рахунок кредитного ліміту (без пільгового періоду).
VASH
 
Повідомлень: 581
З нами з: 26.10.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:34

  ГеннадийUA написав:Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.


Та горохівського на початку всього цього тупо емоційна жаба задушила.Вони ж на овдп заробляють в основному.І типу як це клієнти теж будуть з ними.Не дамо!Ми самі будемо!Таке собі спірне ірраціональне рішення так як нестачі вільної гривні у них не має.І да, інтерчейндж там є(це ви просто для себе намагаєтесь найти якесь логічне виправдання з цього боку.У них інша логіка.).
посетитель
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 698699700701
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 1012
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 1148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 92623
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.