Именно для покупки ОВГЗ, а не для пополнения брокерского счёта ICU? Реально малоизвестный
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:32
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:40
Все вірно, проходить як звичайна покупка, але МСС код - цінні папери, й імовірно, по ньому банки не отримують interchange, плюс багато клієнтів користуються цим, що на думку банку є "зловживанням", на якому зовсім не заробиш. Більшість банків не заморачюються, але деякі, хто рахує кожну копієчку вирішили обмежити це.
По Кредит-Дніпро - навесні отримав їх кредитку та кілька разів пробував купити, при підтвердженні 3D Secure код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує. Після цього більше спроб не робив.
Додано: Пон 18 лис, 2024 17:35
ГеннадийUA Таке бувало в мене в багатьох банках.Але це не значить що не можно купувати.Я пробував на наступний день й усе проходило.
Додано: Пон 18 лис, 2024 19:38
Відмова у проведенні операції (або коли «код приймається і далі нічого не відбувається, гроші не списує, ніякого взагалі відображення немає, навіть невдалої спроби не показує») все ж таки далеко не гірший варіант. Погано коли на суттєву суму кредитних коштів банк «влупе» комісію не співрозмірну з дохідністю ОВДП.
Додано: Вів 19 лис, 2024 12:05
VASH
То есть у банка в тарифах карточного обслуживания могут быть разные комиссии на разные МСС коды операций?
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:16
Мав на увазі дещо інше. Як на мене, є типові «цікаві» для банка приклади надання кредитного ліміту, що передбачають отримання банком interchange. У цих операціях банк зацікавлений та всіляко їх підтримує.
А от у нашому випадку (МСС код – цінні папери) в принципі банк може зразу встановити комісію у разі оплати за рахунок кредитного ліміту (без пільгового періоду).
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:34
Та горохівського на початку всього цього тупо емоційна жаба задушила.Вони ж на овдп заробляють в основному.І типу як це клієнти теж будуть з ними.Не дамо!Ми самі будемо!Таке собі спірне ірраціональне рішення так як нестачі вільної гривні у них не має.І да, інтерчейндж там є(це ви просто для себе намагаєтесь найти якесь логічне виправдання з цього боку.У них інша логіка.).
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:51
🇺🇦 Після 1000 днів повномасштабного вторгнення українці як ніхто розуміють, що потрібно не чекати дива, а підтримувати свою країну. Тож не дивно, що станом на сьогодні держоблігації є головним джерелом фінансування бюджету.
🙏 Український бізнес, банки та прості громадяни з початку року долучилися до справи підтримки своєї країни більше, ніж будь-хто з міжнародних партнерів.
🧮 За даними @MOF_ua за 1000 днів через випуск ОВДП до держбюджету залучено 1,36 трлн грн ($36,8 млрд). Інвестиції від фізосіб збільшились у 2,8 раза — з 25,5 млрд грн у лютому 2022 до 72,6 млрд грн сьогодні.
🌎 Не менш важливо, що облігації купують не лише в Україні, а й у 25 інших країнах світу. Зокрема, з вересня 2023 року іноземці можуть купувати держоблігації через нашу платформу ICU Trade. Найбільша кількість таких роздрібних інвесторів – японці, німці та американці.
🙏 Кожна гривня – це внесок в підтримку Сил Оборони та економіки держави в надважливий період. Впевнені, що інвесторів в Перемогу України ставатиме лише більше💙💛
icu/tg
Додано: Вів 19 лис, 2024 15:55
Re: Ринок ОВДП
Дякую. Передав знайомим текст в США.
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