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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 лис, 2024 15:51
Порт написав:
Опять тянут с выплатами. Асканию нову уже пора выплачивать.
Теж чекаю на виплати по ній...
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VASH
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:00
Порт написав:
Опять тянут с выплатами. Асканию нову уже пора выплачивать.
ICU виплатило
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Ferlakur
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:25
У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!
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asti
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:27
Sense и KIHTO ще не виплатили
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Ferlakur
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:29
Прийдуть, не хвилюйтесь. Сьогодні масові виплати, Сенс місяць тому після 16 години виплатив.
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vadymbanker
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:38
asti написав:
У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!
ICU + pumb гроші вже зайшли
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gonzo
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Додано: Сер 20 лис, 2024 17:39
gonzo написав: asti написав:
У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!
ICU + pumb гроші вже зайшли
Супер! Я чекаю завтра мій купон.
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vadymbanker
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