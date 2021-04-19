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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 700701702703>
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 15:51

  Порт написав:Опять тянут с выплатами. Асканию нову уже пора выплачивать.

Теж чекаю на виплати по ній...
VASH
 
Повідомлень: 582
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:00

  Порт написав:Опять тянут с выплатами. Асканию нову уже пора выплачивать.

ICU виплатило
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:25

У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!
asti
 
Повідомлень: 4082
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:27

Re: Ринок ОВДП

Sense и KIHTO ще не виплатили
Ferlakur
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:29

Re: Ринок ОВДП

Прийдуть, не хвилюйтесь. Сьогодні масові виплати, Сенс місяць тому після 16 години виплатив.
vadymbanker
 
Повідомлень: 976
З нами з: 05.06.16
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:38

  asti написав:У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!

ICU + pumb гроші вже зайшли
gonzo
 
Повідомлень: 327
З нами з: 05.01.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:39

Ринок ОВДП

gonzo написав:
  asti написав:У меня тоже эта бумага - покупал в Sense bank - денег до сих пор нет, хотя обычно они раньше всех зачисляют.
Это у всех так?!

ICU + pumb гроші вже зайшли
Супер! Я чекаю завтра мій купон.
vadymbanker
 
Повідомлень: 976
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:06

Капєц, Сенс, грошей досі нема...
🫤🫤🫤
asti
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 24.11.12
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:22

Кінто, грошей немає... Гаряча лінія: Нажаль ви зателефонували в неробочий час...
Boundless
 
Повідомлень: 2249
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:25

Re: Ринок ОВДП

Не забувайте всі, що згідно Постанови НКЦПФР у депозитарної установи є три дні виплатити купон/погашення. Мій Ощад з 22 року практично кожен раз виплачує на другий день. Один раз навіть на третій, це нормально. Дуже багато депонентів(тримачів цінних паперів).
Все ок.
vadymbanker
 
Повідомлень: 976
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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  #<1 ... 700701702703>
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