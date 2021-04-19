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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 700701702703
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:56

  vadymbanker написав:Не забувайте всі, що згідно Постанови НКЦПФР у депозитарної установи є три дні виплатити купон/погашення. Мій Ощад з 22 року практично кожен раз виплачує на другий день. Один раз навіть на третій, це нормально. Дуже багато депонентів(тримачів цінних паперів).
Все ок.
Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:11

Ринок ОВДП

asti написав:
  vadymbanker написав:Не забувайте всі, що згідно Постанови НКЦПФР у депозитарної установи є три дні виплатити купон/погашення. Мій Ощад з 22 року практично кожен раз виплачує на другий день. Один раз навіть на третій, це нормально. Дуже багато депонентів(тримачів цінних паперів).
Все ок.
Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
"Не те" було би, якщо нікому би не виплатили, тоді згоден, це підозріло та небезпечно. Але Уряд все виплатил, це головне, інше це питання ручного проведення платежів. В Ощаді я точно знаю, кожен платіж вручну набирається, та ще чекають на три візи з різних департаментів. У кожному банку своя специфіка. Плюс не забуваєм, що НБУ нагадав банкам декілька днів тому негайно припинити користуватися ПЗ рф та білорусії, можливо зараз проводяться оперативні зміни в цьому питанні, як слідство тимчасові затримки.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 20 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 2 разів.
vadymbanker
 
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Кінто - гроші прийшли
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:35

Re: Ринок ОВДП

Сенс - гроші тільки що зайшли
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38

Ринок ОВДП

Все, дефолт на сьогодні скасовується?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:15

Re: Ринок ОВДП

От кинто и ику на изю не пришли.Опять Изя тормозит?
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:34

  VASH написав:Сенс - гроші тільки що зайшли


Щасливчік) в мене і досі нема. Усі інші давно зайшли
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43

  посетитель написав:От кинто и ику на изю не пришли.Опять Изя тормозит?

На сенс від кінта також ще не дійшли.
Ой+
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