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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:56
vadymbanker написав:
Не забувайте всі, що згідно Постанови НКЦПФР у депозитарної установи є три дні виплатити купон/погашення. Мій Ощад з 22 року практично кожен раз виплачує на другий день. Один раз навіть на третій, це нормально. Дуже багато депонентів(тримачів цінних паперів).
Все ок.
Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:11
asti написав: vadymbanker написав:
Не забувайте всі, що згідно Постанови НКЦПФР у депозитарної установи є три дні виплатити купон/погашення. Мій Ощад з 22 року практично кожен раз виплачує на другий день. Один раз навіть на третій, це нормально. Дуже багато депонентів(тримачів цінних паперів).
Все ок.
Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
"Не те" було би, якщо нікому би не виплатили, тоді згоден, це підозріло та небезпечно. Але Уряд все виплатил, це головне, інше це питання ручного проведення платежів. В Ощаді я точно знаю, кожен платіж вручну набирається, та ще чекають на три візи з різних департаментів. У кожному банку своя специфіка. Плюс не забуваєм, що НБУ нагадав банкам декілька днів тому негайно припинити користуватися ПЗ рф та білорусії, можливо зараз проводяться оперативні зміни в цьому питанні, як слідство тимчасові затримки.
Востаннє редагувалось vadymbanker
в Сер 20 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:16
Кінто - гроші прийшли
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:35
Сенс - гроші тільки що зайшли
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38
Все, дефолт на сьогодні скасовується?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:15
От кинто и ику на изю не пришли.Опять Изя тормозит?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:34
VASH написав:
Сенс - гроші тільки що зайшли
Щасливчік) в мене і досі нема. Усі інші давно зайшли
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43
посетитель написав:
От кинто и ику на изю не пришли.Опять Изя тормозит?
На сенс від кінта також ще не дійшли.
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