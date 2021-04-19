Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:56
Чомусь Південний виплатив цей же папір о 14 годині, а Сенс досі буксує. Невже цих облігацій так багато купили у них - чомусь усі інші папери виплачували вже до обіду.
Щось тут не те...
Додано: Сер 20 лис, 2024 20:11
Ринок ОВДП
"Не те" було би, якщо нікому би не виплатили, тоді згоден, це підозріло та небезпечно. Але Уряд все виплатил, це головне, інше це питання ручного проведення платежів. В Ощаді я точно знаю, кожен платіж вручну набирається, та ще чекають на три візи з різних департаментів. У кожному банку своя специфіка. Плюс не забуваєм, що НБУ нагадав банкам декілька днів тому негайно припинити користуватися ПЗ рф та білорусії, можливо зараз проводяться оперативні зміни в цьому питанні, як слідство тимчасові затримки.
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 20 лис, 2024 20:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 20 лис, 2024 20:35
Re: Ринок ОВДП
Сенс - гроші тільки що зайшли
Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38
Ринок ОВДП
Все, дефолт на сьогодні скасовується?
Додано: Сер 20 лис, 2024 21:15
Re: Ринок ОВДП
От кинто и ику на изю не пришли.Опять Изя тормозит?
Додано: Сер 20 лис, 2024 21:34
Додано: Сер 20 лис, 2024 21:43
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:10
Re: Ринок ОВДП
КІНТО - mono - є
КІНТО - Приват - є
КІНТО - ПУМБ - є
КІНТО - ТАС - нема
ICU - Укрсиб - є
Sense - ТАС - нема
Sense - Укрсиб - є
ICU - ПУМБ - є
ICU - Приват - є
ICU - ТАС - нема
Щось ТАС тягне з зарахуванням
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:19
Re: Ринок ОВДП
Такая ж ситуация с тазом.Не зачисляет.
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