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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:02

Кінто - Sense теж нема
ukr0014959
 
Повідомлень: 395
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:05

Re: Ринок ОВДП

Подивіться , чи не закрив вам ТАЗ єПідтримку. Мені закрив мовчки.
Кочевник
 
Повідомлень: 2431
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Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:07

  ukr0014959 написав:Кінто - Sense теж нема


Перевіряйте, вже має бути!
V2
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Повідомлень: 8341
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Подякували: 1366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:07

  Кочевник написав:Подивіться , чи не закрив вам ТАЗ єПідтримку.

Нє, є і активна.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:11

  V2 написав:
  ukr0014959 написав:Кінто - Sense теж нема


Перевіряйте, вже має бути!


ніц нема.
ukr0014959
 
Повідомлень: 395
З нами з: 05.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:05

ukr0014959 Та вже є (у мене) з 11:06
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:19

ICU
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⚠️ Шановні клієнти!
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Поки ми проводимо необхідні технічні заходи, торгова система та особистий кабінет будуть тимчасово недоступні.
Наголошуємо, що Ваші дані знаходяться в повній безпеці.
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greenozon
 
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Подякували: 1669 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:48

Re: Ринок ОВДП

ТАС роздуплився
Ferlakur
 
Повідомлень: 4668
З нами з: 14.10.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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