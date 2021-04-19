|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:02
Кінто - Sense теж нема
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 395
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:05
Подивіться , чи не закрив вам ТАЗ єПідтримку. Мені закрив мовчки.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2431
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:07
ukr0014959 написав:
Кінто - Sense теж нема
Перевіряйте, вже має бути!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8341
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:07
Кочевник написав:
Подивіться , чи не закрив вам ТАЗ єПідтримку.
Нє, є і активна.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:11
V2 написав: ukr0014959 написав:
Кінто - Sense теж нема
Перевіряйте, вже має бути!
ніц нема.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 395
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 13:05
ukr0014959 Та вже є (у мене) з 11:06
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7001
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 21 лис, 2024 13:19
ICU
---
⚠️ Шановні клієнти!
Наразі спостерігається DDOS-атака на сервіси компанії.
Поки ми проводимо необхідні технічні заходи, торгова система та особистий кабінет будуть тимчасово недоступні.
Наголошуємо, що Ваші дані знаходяться в повній безпеці.
Просимо вибачення за незручності!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16684
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 1669 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
Додано: Чет 21 лис, 2024 13:48
ТАС роздуплився
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4668
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|1034
|
|
|1
|1160
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|92672
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|