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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 702703704705
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 16:08

  alexsmith написав:Прошу розяснити чому рекомендують брати старі овдп з близькою експірацією?
Нові овдп ж мають кращий відсоток і їх так само можна продати без проблем, коли потрібні гроші.

Это, наверное, стоит спрашивать конкретно у того, кто рекомендует? На ОВГЗ 2027 года недавно спрос был просто ажиотажный. Может конкурентов таким образом отваживают. Или это как раз с близкой экспирацией?

Насчёт продать нужно учитывать, что "без проблем" - это в пределах желающих купить на вторичке, а, например, у ICU это количество видно и оно бывает не таким уж большим. И это сейчас, пока пирамида ОВГЗ всё ещё растёт. Если народ начнёт массово избавляться, то с продажей станет совсем интересно.

Также потери при продаже обычно пропорциональны осташемуся сроку, т.е. короткую бумагу через месяц можно продать и с какой-то выгодой, а то и погасить, а вот длинная получится с убытком. Но это всё индивидуально считается по каждой бумаге и ожиданиям каждого. Чтобы прям всем рекомендовать только короткие - это я тоже не знаю зачем.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 16:40

  Ой+ написав:ukr0014959 Та вже є (у мене) з 11:06


А в мене лише в 15:26 зарахувало
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:09

  moveton написав:
  alexsmith написав:Прошу розяснити чому рекомендують брати старі овдп з близькою експірацією?
Нові овдп ж мають кращий відсоток і їх так само можна продати без проблем, коли потрібні гроші.

Это, наверное, стоит спрашивать конкретно у того, кто рекомендует? На ОВГЗ 2027 года недавно спрос был просто ажиотажный. Может конкурентов таким образом отваживают. Или это как раз с близкой экспирацией?

Насчёт продать нужно учитывать, что "без проблем" - это в пределах желающих купить на вторичке, а, например, у ICU это количество видно и оно бывает не таким уж большим. И это сейчас, пока пирамида ОВГЗ всё ещё растёт. Если народ начнёт массово избавляться, то с продажей станет совсем интересно.

Также потери при продаже обычно пропорциональны осташемуся сроку, т.е. короткую бумагу через месяц можно продать и с какой-то выгодой, а то и погасить, а вот длинная получится с убытком. Но это всё индивидуально считается по каждой бумаге и ожиданиям каждого. Чтобы прям всем рекомендовать только короткие - это я тоже не знаю зачем.


Тобто якщо я куплю на 100К і захочк продати через місяць, то може не бути покупців на мої папери. Прецеденти вже були? Я думав, що банк-емітент має зобовязання їх викуповувати на свій баланс. :roll:
alexsmith
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:20

  alexsmith написав:Тобто якщо я куплю на 100К і захочк продати через місяць, то може не бути покупців на мої папери. Прецеденти вже були? Я думав, що банк-емітент має зобовязання їх викуповувати на свій баланс. :roll:

Какой такой банк-эмитент? ОВГЗ эмитирует Минфин. И только у него и есть какие-то обязательства по ним. Досрочный выкуп в них не входит. Что до прецедентов, то я проверял, что ICU не позволяет продать больше того количества, которое ICU показывает, как готовый сейчас купить. Там просто форма не заполнится. По той бумаге у меня было больше лимита, поэтому точно ограничивалось не количеством моих бумаг.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:25

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:
  alexsmith написав:Тобто якщо я куплю на 100К і захочк продати через місяць, то може не бути покупців на мої папери. Прецеденти вже були? Я думав, що банк-емітент має зобовязання їх викуповувати на свій баланс. :roll:

Какой такой банк-эмитент? ОВГЗ эмитирует Минфин. И только у него и есть какие-то обязательства по ним. Досрочный выкуп в них не входит. Что до прецедентов, то я проверял, что ICU не позволяет продать больше того количества, которое ICU показывает, как готовый сейчас купить. Там просто форма не заполнится. По той бумаге у меня было больше лимита, поэтому точно ограничивалось не количеством моих бумаг.
Є завжди можливість перевести овдп до іншого зберігача та продати їх йому.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 17:39

  vadymbanker написав:Є завжди можливість перевести овдп до іншого зберігача та продати їх йому.

Перевести хранение, безусловно, можно. А вот чтобы какой-то дилер брал на себя обязательства при любых обстоятельствах выкупать сколько угодно бумаг, такое я не слышал. Не, скорее всего хоть один покупатель найдётся. Покупает же кто-то украинские ОЗДП. Просто цена может оказаться, скажем, по гривне за тысячегривневый номинал.
moveton
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  #<1 ... 702703704705
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