Додано: Чет 21 лис, 2024 16:08

alexsmith написав: Прошу розяснити чому рекомендують брати старі овдп з близькою експірацією?

Нові овдп ж мають кращий відсоток і їх так само можна продати без проблем, коли потрібні гроші. Прошу розяснити чому рекомендують брати старі овдп з близькою експірацією?Нові овдп ж мають кращий відсоток і їх так само можна продати без проблем, коли потрібні гроші.

Это, наверное, стоит спрашивать конкретно у того, кто рекомендует? На ОВГЗ 2027 года недавно спрос был просто ажиотажный. Может конкурентов таким образом отваживают. Или это как раз с близкой экспирацией?Насчёт продать нужно учитывать, что "без проблем" - это в пределах желающих купить на вторичке, а, например, у ICU это количество видно и оно бывает не таким уж большим. И это сейчас, пока пирамида ОВГЗ всё ещё растёт. Если народ начнёт массово избавляться, то с продажей станет совсем интересно.Также потери при продаже обычно пропорциональны осташемуся сроку, т.е. короткую бумагу через месяц можно продать и с какой-то выгодой, а то и погасить, а вот длинная получится с убытком. Но это всё индивидуально считается по каждой бумаге и ожиданиям каждого. Чтобы прям всем рекомендовать только короткие - это я тоже не знаю зачем.