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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2024 20:33
VASH написав:
Тут цікавий наступний момент - як потрапляють у ICU до переліку бажаючих купити?
Я так понимаю, что пока только классически: обращением в ICU в вольной форме и там договариваться. В кабинете трейдера есть раздел "Адресні замовлення", но там их только посмотреть можно. Конечно, круто было бы, например, как на Binance P2P, но вряд ли в ближайшее десятилетие до таких космических технологий дорастём. Уже то, что в принципе появилась кой-какая автоматизированная торговля без переписки с брокером каждый раз - это неслабое достижение.
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