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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2024 20:33
VASH написав:
Тут цікавий наступний момент - як потрапляють у ICU до переліку бажаючих купити?
Я так понимаю, что пока только классически: обращением в ICU в вольной форме и там договариваться. В кабинете трейдера есть раздел "Адресні замовлення", но там их только посмотреть можно. Конечно, круто было бы, например, как на Binance P2P, но вряд ли в ближайшее десятилетие до таких космических технологий дорастём. Уже то, что в принципе появилась кой-какая автоматизированная торговля без переписки с брокером каждый раз - это неслабое достижение.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:17
ramzes4 написав: ramzes4 написав:Ой+
, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії
Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня
Єто какой-то позор (с)
Це таке сказали в їхньому совковому КЦ? Нездатному вирушувати питання без телефон.розмов... 😒
А оброблена -- це не просто списання грошей, а вона має ще й перейти в “портфель”?
І все таки, це так дивно.
Є працюча система в держ. Сенс банку.
І отака крива в Приваті... І взагалі неробоча в Укргазі...
То навіщо мучити себе і клієнтів приватівською? Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:39
Bobua написав:
Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
может потому что не стоит все яйца в одну корзину складывать?
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