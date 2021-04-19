RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 703704705706
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 20:33

  VASH написав:Тут цікавий наступний момент - як потрапляють у ICU до переліку бажаючих купити?

Я так понимаю, что пока только классически: обращением в ICU в вольной форме и там договариваться. В кабинете трейдера есть раздел "Адресні замовлення", но там их только посмотреть можно. Конечно, круто было бы, например, как на Binance P2P, но вряд ли в ближайшее десятилетие до таких космических технологий дорастём. Уже то, что в принципе появилась кой-какая автоматизированная торговля без переписки с брокером каждый раз - это неслабое достижение.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4896
З нами з: 23.03.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:17

  ramzes4 написав:
  ramzes4 написав:Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО :)
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії :)
Спостерігаємо далі 8)

Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня :shock:
Єто какой-то позор (с)


Це таке сказали в їхньому совковому КЦ? Нездатному вирушувати питання без телефон.розмов... 😒
А оброблена -- це не просто списання грошей, а вона має ще й перейти в “портфель”?

І все таки, це так дивно.
Є працюча система в держ. Сенс банку.
І отака крива в Приваті... І взагалі неробоча в Укргазі...
То навіщо мучити себе і клієнтів приватівською? Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:39

Re: Ринок ОВДП

  Bobua написав:Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
может потому что не стоит все яйца в одну корзину складывать? ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 00:42

  greenozon написав:пишуть в тг що Приватбанк із 1ого числа відміняє комісії для фізиків по ОВДП

звідки і куди? з універсалки на ІСУ/КІНТО/Бондуа чи ІСУ/КІНТО/Бондуа на КДВ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37339
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 08:33

flyman З привату на купівлю в приваті за свої. Часто в приваті потрібно було виходити на значний рівень інвестування, щоб не опинитись через комісії в мінусі. Зараз приват дає навіть трошки більше зі інших попри всі недоліки з оформленням.
На Ваше питання і так була позитивна відповідь - Дія.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7003
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 703704705706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 1081
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 1188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 92771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1996)
24.11.2024 08:50
Ринок ОВДП (7055)
24.11.2024 07:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.