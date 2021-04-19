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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лис, 2024 20:33
VASH написав:
Тут цікавий наступний момент - як потрапляють у ICU до переліку бажаючих купити?
Я так понимаю, что пока только классически: обращением в ICU в вольной форме и там договариваться. В кабинете трейдера есть раздел "Адресні замовлення", но там их только посмотреть можно. Конечно, круто было бы, например, как на Binance P2P, но вряд ли в ближайшее десятилетие до таких космических технологий дорастём. Уже то, что в принципе появилась кой-какая автоматизированная торговля без переписки с брокером каждый раз - это неслабое достижение.
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moveton
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 14:17
ramzes4 написав: ramzes4 написав:Ой+
, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії
Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня
Єто какой-то позор (с)
Це таке сказали в їхньому совковому КЦ? Нездатному вирушувати питання без телефон.розмов... 😒
А оброблена -- це не просто списання грошей, а вона має ще й перейти в “портфель”?
І все таки, це так дивно.
Є працюча система в держ. Сенс банку.
І отака крива в Приваті... І взагалі неробоча в Укргазі...
То навіщо мучити себе і клієнтів приватівською? Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
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Bobua
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Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:39
Bobua написав:
Чому не знищити її і замінити на Сенсівську.
может потому что не стоит все яйца в одну корзину складывать?
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WallNutPen
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Додано: Нед 24 лис, 2024 00:42
greenozon написав:
пишуть в тг що Приватбанк із 1ого числа відміняє комісії для фізиків по ОВДП
звідки і куди? з універсалки на ІСУ/КІНТО/Бондуа чи ІСУ/КІНТО/Бондуа на КДВ?
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flyman
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Додано: Нед 24 лис, 2024 08:33
flyman З привату на купівлю в приваті за свої. Часто в приваті потрібно було виходити на значний рівень інвестування, щоб не опинитись через комісії в мінусі. Зараз приват дає навіть трошки більше зі інших попри всі недоліки з оформленням.
На Ваше питання і так була позитивна відповідь - Дія.
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Ой+
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Додано: Нед 24 лис, 2024 10:44
Ой+ написав:flyman
З привату на купівлю в приваті за свої. Часто в приваті потрібно було виходити на значний рівень інвестування, щоб не опинитись через комісії в мінусі. Зараз приват дає навіть трошки більше зі інших попри всі недоліки з оформленням.
На Ваше питання і так була позитивна відповідь - Дія.
Зрозумів. В сенсі до Сенса ще далеко щодо ОВДП.
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flyman
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Додано: Нед 24 лис, 2024 11:00
flyman написав:
Зрозумів. В сенсі до Сенса ще далеко щодо ОВДП.
З іншого боку приват зараз має 6 в доларах і 3 в євро, а сенс 1+1. Та і % трошка вищий в приваті по валютним, а там долар та до євро...
Так що кому що головне.
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Ой+
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Додано: Вів 26 лис, 2024 10:32
Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
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Искатель
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Додано: Вів 26 лис, 2024 11:02
Искатель К-ть понад 400 тис. має все ж таки відповідати підтвердженим доходам. Куди виводити зразу обираєте. Комісія за зміну присутня. В мене колись термін картки КДВ закінчився, приват за те, що змінив № на нову КДВ 50 грн стяг. А так купівля без комісій.
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Додано: Вів 26 лис, 2024 13:28
Искатель написав:
Так і не зрозумів: тепер будь-яку кількість ОВДП можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
І ще питання: повернення коштів при погашенні буде на КДВ чи там можна вибирати, куди виводити?
Наперед дякую за відповіді.
теоретично в випадайці під час покупки можна вказаги будь-яку свою карту куди вернуться кошти
практично - залежить
в мене наприклад лише інтернет-карта в списку
Підтримка сказала що каркти мають бути не просрочені
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greenozon
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