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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:36

  Ой+ написав:Искатель К-ть понад 400 тис. має все ж таки відповідати підтвердженим доходам. Куди виводити зразу обираєте. Комісія за зміну присутня. В мене колись термін картки КДВ закінчився, приват за те, що змінив № на нову КДВ 50 грн стяг. А так купівля без комісій.

Дякую за відповідь, тут мова нещодавно йшла про якісь пакети "Стандарт" та "Індивідуальний". Мовляв, в одному пакеті буде купівля без комісій, у другому- не зрозуміло. Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні? Хтось з цим вже розібрався?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:06

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Кто-нибудь пробовал вчера/сегодня в Дие через Google Pay с Райф 100 дней? Что-то перестало проходить. Дия пишет покупка не выполнена после подтверждения в райфе. Поддержка разводит руками, говорит к ним запрос на транзакцию не приходит. С другой карты райфа и привата прошло без проблем. Зарубили 100 дней для ОВГЗ?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:55

Re: Ринок ОВДП

  Искатель написав:Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні?

Купляв в листопаді валютні від 1 без комісії - раніше комісія загнала би у мінус. Та і грн від 1 - раніше мінімум 50.
Ой+
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  #<1 ... 704705706707
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