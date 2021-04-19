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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:36
Ой+ написав:Искатель
К-ть понад 400 тис. має все ж таки відповідати підтвердженим доходам. Куди виводити зразу обираєте. Комісія за зміну присутня. В мене колись термін картки КДВ закінчився, приват за те, що змінив № на нову КДВ 50 грн стяг. А так купівля без комісій.
Дякую за відповідь, тут мова нещодавно йшла про якісь пакети "Стандарт" та "Індивідуальний". Мовляв, в одному пакеті буде купівля без комісій, у другому- не зрозуміло. Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні? Хтось з цим вже розібрався?
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Искатель
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Додано: Вів 26 лис, 2024 15:06
Добрый день. Кто-нибудь пробовал вчера/сегодня в Дие через Google Pay с Райф 100 дней? Что-то перестало проходить. Дия пишет покупка не выполнена после подтверждения в райфе. Поддержка разводит руками, говорит к ним запрос на транзакцию не приходит. С другой карты райфа и привата прошло без проблем. Зарубили 100 дней для ОВГЗ?
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spiridonwot
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Додано: Вів 26 лис, 2024 15:55
Искатель написав:
Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні?
Купляв в листопаді валютні від 1 без комісії - раніше комісія загнала би у мінус. Та і грн від 1 - раніше мінімум 50.
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Ой+
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Додано: Вів 26 лис, 2024 17:15
Добрый день.
А банк дает покупку за кредитные через Дию? Есть нюансы и косяки?
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Алексей77
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Додано: Вів 26 лис, 2024 17:36
Алексей77 Абанк не дає.
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Ой+
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Додано: Вів 26 лис, 2024 22:21
spiridonwot у меня такое бывало во многих банках.Потом проходило
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Вадимка
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Додано: Чет 28 лис, 2024 17:25
Вадимка написав:spiridonwot
у меня такое бывало во многих банках.Потом проходило
В Укрсібе було? чи можна там за кредитні?
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ukr0014959
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