RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 704705706707
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:36

  Ой+ написав:Искатель К-ть понад 400 тис. має все ж таки відповідати підтвердженим доходам. Куди виводити зразу обираєте. Комісія за зміну присутня. В мене колись термін картки КДВ закінчився, приват за те, що змінив № на нову КДВ 50 грн стяг. А так купівля без комісій.

Дякую за відповідь, тут мова нещодавно йшла про якісь пакети "Стандарт" та "Індивідуальний". Мовляв, в одному пакеті буде купівля без комісій, у другому- не зрозуміло. Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні? Хтось з цим вже розібрався?
Искатель
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 4847 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:06

Re: Ринок ОВДП

Добрый день. Кто-нибудь пробовал вчера/сегодня в Дие через Google Pay с Райф 100 дней? Что-то перестало проходить. Дия пишет покупка не выполнена после подтверждения в райфе. Поддержка разводит руками, говорит к ним запрос на транзакцию не приходит. С другой карты райфа и привата прошло без проблем. Зарубили 100 дней для ОВГЗ?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 22.07.21
Подякував: 35 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 15:55

Re: Ринок ОВДП

  Искатель написав:Тому я ще раз спитаю: зараз будь-яку кількість ОВПД (теоретично - від 1-2) можна купити через Приват24 без комісій чи ні?

Купляв в листопаді валютні від 1 без комісії - раніше комісія загнала би у мінус. Та і грн від 1 - раніше мінімум 50.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:15

Re: Ринок ОВДП

Добрый день.
А банк дает покупку за кредитные через Дию? Есть нюансы и косяки?
Алексей77
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 04.12.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 17:36

Алексей77 Абанк не дає.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7012
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 22:21

spiridonwot у меня такое бывало во многих банках.Потом проходило
Вадимка
 
Повідомлень: 380
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 17:25

  Вадимка написав:spiridonwot у меня такое бывало во многих банках.Потом проходило


В Укрсібе було? чи можна там за кредитні?
ukr0014959
 
Повідомлень: 397
З нами з: 05.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 20:09

Re: Ринок ОВДП

Банк власний рахунок дає можливість придбати ОВДП за кредитні кошти? є якісь проблеми при поверненні грошей?
lavua67
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 21:21

ukr0014959 Чому ни.Тильки чотири банка не дають.
Вадимка
 
Повідомлень: 380
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 06:56

Які є ще нормальні варіанти купівлі гривневих ОВДП, крім Сенсу?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3648 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 704705706707
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 1155
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 1240
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 93043
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.