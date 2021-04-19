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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 705706707708
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:30

Striker Дія дає кращі можливості, якщо є пристойний КЛ.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22

Ой+, я за свої купуватиму, за КЛ я не питав і не цікаво.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:47

  lavua67 написав:Банк власний рахунок дає можливість придбати ОВДП за кредитні кошти? є якісь проблеми при поверненні грошей?

Так.Нияких
Вадимка
 
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