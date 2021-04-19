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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:30
Striker Дія дає кращі можливості, якщо є пристойний КЛ.
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Ой+
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22
Ой+, я за свої купуватиму, за КЛ я не питав і не цікаво.
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Striker
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:47
lavua67 написав:
Банк власний рахунок дає можливість придбати ОВДП за кредитні кошти? є якісь проблеми при поверненні грошей?
Так.Нияких
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Вадимка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:43
Господа, монобанк даёт...? Через дию? Есть нюансы?
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Алексей77
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:13
Алексей77 Нет не даёт
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Вадимка
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