Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:30
Striker Дія дає кращі можливості, якщо є пристойний КЛ.
Ой+
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22
Ой+, я за свої купуватиму, за КЛ я не питав і не цікаво.
Striker
Форумчанин року
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:47
lavua67 написав:
Банк власний рахунок дає можливість придбати ОВДП за кредитні кошти? є якісь проблеми при поверненні грошей?
Так.Нияких
Вадимка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:43
Господа, монобанк даёт...? Через дию? Есть нюансы?
Алексей77
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:13
Алексей77 Нет не даёт
Вадимка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:59
Вадимка написав: ukr0014959
Чому ни.Тильки чотири банка не дають.
Хто ці банки? Крім моно та а банку.
В мене платіж з укрсиба не проходить хз чому
ukr0014959
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З нами з: 05.01.16
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Подякували: 16 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:00
Вадимка написав: ukr0014959
Чому ни.Тильки чотири банка не дають.
Хто ці банки? Крім моно та а банку.
В мене платіж з укрсиба не проходить хз чому
ukr0014959
Повідомлень: 400
З нами з: 05.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 16 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:11
ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.
Вадимка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:25
Вадимка написав: ukr0014959
Альянс и агропросперисбанк.
Ааа, ну то зовсім рідкі звірі. З червоної книги)
ukr0014959
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:35
Вадимка написав: ukr0014959
Альянс и агропросперисбанк.
И давно перестали позволять? В тарифах, как минимум,
агропроспериса
, только комис за покупку по 6211 за кредитные указан. Но может и прикалываются, что комис указан, а не берут потому, что операция совсем не проходит. Правда, и Моня, вроде, не начинал запрещать. Но я не слежу.
moveton
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