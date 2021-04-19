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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 706707708709>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 08:30

Striker Дія дає кращі можливості, якщо є пристойний КЛ.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 10:22

Ой+, я за свої купуватиму, за КЛ я не питав і не цікаво.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:47

  lavua67 написав:Банк власний рахунок дає можливість придбати ОВДП за кредитні кошти? є якісь проблеми при поверненні грошей?

Так.Нияких
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:43

Господа, монобанк даёт...? Через дию? Есть нюансы?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:13

Алексей77 Нет не даёт
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:59

  Вадимка написав:ukr0014959 Чому ни.Тильки чотири банка не дають.


Хто ці банки? Крім моно та а банку.
В мене платіж з укрсиба не проходить хз чому
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:00

  Вадимка написав:ukr0014959 Чому ни.Тильки чотири банка не дають.


Хто ці банки? Крім моно та а банку.
В мене платіж з укрсиба не проходить хз чому
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:11

ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:25

  Вадимка написав:ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.


Ааа, ну то зовсім рідкі звірі. З червоної книги)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:35

  Вадимка написав:ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.

И давно перестали позволять? В тарифах, как минимум, агропроспериса, только комис за покупку по 6211 за кредитные указан. Но может и прикалываются, что комис указан, а не берут потому, что операция совсем не проходит. Правда, и Моня, вроде, не начинал запрещать. Но я не слежу.
moveton
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