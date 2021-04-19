Вадимка написав:ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.
И давно перестали позволять? В тарифах, как минимум, агропроспериса, только комис за покупку по 6211 за кредитные указан. Но может и прикалываются, что комис указан, а не берут потому, что операция совсем не проходит. Правда, и Моня, вроде, не начинал запрещать. Но я не слежу.
З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.
Вадимка написав:З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.
Спрашивали же про "не даёт". А оказывается вполне себе можно во всех банках, кроме Ломбарда. Ну да, где-то не бесплатно. Таких я знаю четыре. Но если у банков смотреть только на шаровые услуги, то банки вообще практически ничего не дают