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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 706707708709
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:43

  moveton написав:
  Вадимка написав:ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.

И давно перестали позволять? В тарифах, как минимум, агропроспериса, только комис за покупку по 6211 за кредитные указан. Но может и прикалываются, что комис указан, а не берут потому, что операция совсем не проходит. Правда, и Моня, вроде, не начинал запрещать. Но я не слежу.

З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:00

  Вадимка написав:З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.

Спрашивали же про "не даёт". А оказывается вполне себе можно во всех банках, кроме Ломбарда. Ну да, где-то не бесплатно. Таких я знаю четыре. Но если у банков смотреть только на шаровые услуги, то банки вообще практически ничего не дают :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:04

moveton Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:13

  Striker написав:Які є ще нормальні варіанти купівлі гривневих ОВДП, крім Сенсу?

Дія, Приват, ICU
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:02

  l_e_x написав:Дія, Приват, ICU

Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:08

  Striker написав:
  l_e_x написав:Дія, Приват, ICU

Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

На картку е-підтримка.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 10:15

  IDAN написав:На картку е-підтримка.

А з є-підтримки далі можна безкоштовно зняти в касі банку, переказувати в інші банки, витрачати в магазинах, купувати ОВДП? Коротше, я так розумію можна все, крім поповнення особистими коштами, тільки зарахування від держави.

п.с. в якому банку краще відкрити є-Підтримку, взагалі без різниці, чи є якісь відмінності в різних банках?
Striker
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  #<1 ... 706707708709
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