Вадимка написав:ukr0014959 Альянс и агропросперисбанк.
И давно перестали позволять? В тарифах, как минимум, агропроспериса, только комис за покупку по 6211 за кредитные указан. Но может и прикалываются, что комис указан, а не берут потому, что операция совсем не проходит. Правда, и Моня, вроде, не начинал запрещать. Но я не слежу.
З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.
Вадимка написав:З вересня.Так вин не забороняе.Там комиссия.6211 и е покупка облигаций.
Спрашивали же про "не даёт". А оказывается вполне себе можно во всех банках, кроме Ломбарда. Ну да, где-то не бесплатно. Таких я знаю четыре. Но если у банков смотреть только на шаровые услуги, то банки вообще практически ничего не дают
А з є-підтримки далі можна безкоштовно зняти в касі банку, переказувати в інші банки, витрачати в магазинах, купувати ОВДП? Коротше, я так розумію можна все, крім поповнення особистими коштами, тільки зарахування від держави.
п.с. в якому банку краще відкрити є-Підтримку, взагалі без різниці, чи є якісь відмінності в різних банках?
Striker Якбиж-то))) Ні, шановний форумчанин року, нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете. Детальніше тута:https://www.if.gov.ua/cifrovizaciya/programa-yepidtrimka/yak-mozhna-vitratiti-koshti-za-programoyu-yepidtrimka#:~:text=Гроші%20надаються%20на%209%20місяців,людей%20віком%20старше%2060%20років).
de Montaigne написав:нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете.
Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.
de Montaigne написав:нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете.
Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.