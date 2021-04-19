de Montaigne написав:moveton написав:
Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.
Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало