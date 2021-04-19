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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 лис, 2024 14:28
de Montaigne написав: moveton написав: de Montaigne написав:
нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете.
Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.
Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:03
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.[/quote]
Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало[/quote]
Без проблем, гроші перекидаються на дебетну карту. Моно-сенс-Пумб-Приват жодних проблем не виникало.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 16:05
Вадимка написав:moveton
Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.
Для мене це теж одне й те саме.
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