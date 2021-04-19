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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 707708709710
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 14:28

  de Montaigne написав:
  moveton написав:
  de Montaigne написав:нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете.

Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.

Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.


Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:03

Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.[/quote]

Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало[/quote]

Без проблем, гроші перекидаються на дебетну карту. Моно-сенс-Пумб-Приват жодних проблем не виникало.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:05

  Вадимка написав:moveton Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.


Для мене це теж одне й те саме.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:09

  de Montaigne написав:Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка

Поэтому глупые разрабы Дии перед покупкой ОВГЗ спрашивают на какую из наличных еПидтримок зачислять. Причём не полностью номер вводить, а выбрать из списка. У меня еПидтримок две, кстати. Согласен, думать об этом не обязательно :D

  de Montaigne написав:тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає.

Это потому, что не думается проверить, или действительно банк не пропускает? Если второе, то что за банк? А тот тут регулярно спрашивают про разницу в еПидтримках разных банков и про такие эпичные условия, как для 2024 года, впервые слышу.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:12

  ukr0014959 написав:
  Вадимка написав:moveton Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.

Для мене це теж одне й те саме.

Ну и ладно, значит вы друг друга со своей терминологией нашли. Я уже согласен и что 1 + 4 - это будет 4 банка, а не 5 8)
moveton
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