|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 30 лис, 2024 14:28
de Montaigne написав: moveton написав: de Montaigne написав:
нажаль ця картка має свої зазделегідь встановлені обмеження по використанню і, ані зняти з нею готівку, ані перекинути кошти на іншу картку Ви не зможете.
Это информация, как бы так помягче сказать, немного устарела. Примерно с момента, когда в Дие открыли покупку ОВГЗ (октябрь 2022). До войны так ограничивали потому, что на еПидтримку зачислялась только подачка от государства во имя развития отраслей, пострадавших от Ковида. Потом эти карты приравнялись к КДВ (в понимании того или иного банка) и единственное, что на них ограничено - это зачисления.
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.
Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:03
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка, тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає. Купити ОВДП на цю карту я можу; купони і тіло облігації на неї зараховують. От тільки витратити ці кошти я можу тільки за обмеженим призначенням. Тому наразі я кручу ці кошти як колесо для придбання нових облігацій.[/quote]
Маю єПідтримку Сенса, Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки, жодних проблем не виникало[/quote]
Без проблем, гроші перекидаються на дебетну карту. Моно-сенс-Пумб-Приват жодних проблем не виникало.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:05
Вадимка написав:moveton
Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.
Для мене це теж одне й те саме.
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:09
de Montaigne написав:
Не думаю, що одночасно у різних банках можуть бути імітовані різні карти Є-підтримка
Поэтому глупые разрабы Дии перед покупкой ОВГЗ спрашивают на какую из наличных еПидтримок зачислять. Причём не полностью номер вводить, а выбрать из списка. У меня еПидтримок две, кстати. Согласен, думать об этом не обязательно
de Montaigne написав:
тому що у мене жодних операцій по зняттю або переказу коштів з цієї карти до цього часу не пропускає.
Это потому, что не думается проверить, или действительно банк не пропускает? Если второе, то что за банк? А тот тут регулярно спрашивают про разницу в еПидтримках разных банков и про такие эпичные условия, как для 2024 года, впервые слышу.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4927
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:12
ukr0014959 написав: Вадимка написав:moveton
Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.
Для мене це теж одне й те саме.
Ну и ладно, значит вы друг друга со своей терминологией нашли. Я уже согласен и что 1 + 4 - это будет 4 банка, а не 5
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4927
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:09
З БВР тільки в мене не виходить придбати?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:10
moveton
Для мене це одне й теж.Якщо комиссия нема сенсу.[/quote]
Для мене це теж одне й те саме.[/quote]
Ну и ладно, значит вы друг друга со своей терминологией нашли. Я уже согласен и что 1 + 4 - это будет 4 банка, а не 5
[/quote]
4,5 насправді їх напевно більше. Я ніяк УкрСибом не можу купити, те саме про кредитдніпро чув
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2024 13:14
ukr0014959 написав:
З БВР тільки в мене не виходить придбати?
Проходили же два месяца назад. Там первого числа уже традиционные техработы. Написано только, что по приложению, но на самом деле вообще ничего не работает. Ждёмс. На данный момент срок 16:00, но это время уже пару раз сдвигали и отнюдь не раннюю сторону. Или это только мне приложение такое пишет?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4927
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|1204
|
|
|1
|1265
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|93134
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|