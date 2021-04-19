|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2024 11:44
Алексей77 Все гаразд.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:18
Striker написав:
Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?
Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7015
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 02 гру, 2024 12:21
Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2438
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|1218
|
|
|1
|1278
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|93163
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|