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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:44

Алексей77 Все гаразд.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:18

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:21

Re: Ринок ОВДП

Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.
Кочевник
 
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