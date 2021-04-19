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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:44

Алексей77 Все гаразд.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:18

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:21

Re: Ринок ОВДП

Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:27

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:З БВР тільки в мене не виходить придбати?

Вчера вечером проверил - всё выходит. Во всяком случае со стороны БВР. Что вытворяют продающие "партнёры" - это другой вопрос.


Ввечері все пройшло
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:40

  Кочевник написав:Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.

Что там напоминать? Тазик обещал сохранить старые тарифы. Так и сделал. Всё берут, как положено.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:26

  Ой+ написав:
  Striker написав:Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...

Дійсно так
Навіщо вони це зробили, незрозуміло
Все рівно Кеп вводити
Хіба цього мало?
kkg
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:40

Re: Ринок ОВДП

доброе утро. Аккорд дает через дию оформить. Есть косяки?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:49

  l_e_x написав:
  Striker написав:Які є ще нормальні варіанти купівлі гривневих ОВДП, крім Сенсу?

Дія, Приват, ICU

Універ
sens
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