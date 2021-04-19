RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 708709710711
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:44

Алексей77 Все гаразд.
Вадимка
 
Повідомлень: 392
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:18

Re: Ринок ОВДП

  Striker написав:Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 12:21

Re: Ринок ОВДП

Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.
Кочевник
 
Повідомлень: 2438
З нами з: 16.02.17
Подякував: 394 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:27

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:З БВР тільки в мене не виходить придбати?

Вчера вечером проверил - всё выходит. Во всяком случае со стороны БВР. Что вытворяют продающие "партнёры" - это другой вопрос.


Ввечері все пройшло
ukr0014959
 
Повідомлень: 405
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:40

  Кочевник написав:Нагадайте по колишньому спорту, що переїхав в ТАС, зараз обкладають даниною? Бо оригінальний спорт свого часу ввід дію в квазікеш, якщо не помиляюся.

Что там напоминать? Тазик обещал сохранить старые тарифы. Так и сделал. Всё берут, как положено.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 23.03.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 23:26

  Ой+ написав:
  Striker написав:Як відбувається купівля в Дії? Є картка з грошима будь-якого банку, є id-картка, Дія-підпис. Поклацав в Дії, якось купив, а куди зараховуються купон і погашення?

Дія підпис найгірший застосунок у всій галактиці. Можна кліпати-посміхатись 40 хв, а там і час на купівлю спливе. Причому деколи вже докліпався вводиш реквізити на оплату, а тобі час вийшов, пішов на...

Дійсно так
Навіщо вони це зробили, незрозуміло
Все рівно Кеп вводити
Хіба цього мало?
kkg
 
Повідомлень: 741
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 11:40

Re: Ринок ОВДП

доброе утро. Аккорд дает через дию оформить. Есть косяки?
Алексей77
 
Повідомлень: 1963
З нами з: 04.12.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:49

  l_e_x написав:
  Striker написав:Які є ще нормальні варіанти купівлі гривневих ОВДП, крім Сенсу?

Дія, Приват, ICU

Універ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17983
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:16

Re: Ринок ОВДП

Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 02.09.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:35

  1finanсier написав:Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же?

Про Универ правильнее в его теме спрашивать. Тем более, что это не про ОВГЗ. С меня за переводы туда/сюда не берёт.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 23.03.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 708709710711
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 1235
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 1296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 93195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13134)
03.12.2024 23:14
Ринок ОВДП (7110)
03.12.2024 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.