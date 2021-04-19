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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 709710711712
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:02

Re: Ринок ОВДП

Ощадбанк не пропускає купівлю ОВДП за кредитні гроші. У всіх так?
lavua67
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З нами з: 28.11.24
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 11:57

lavua67
У мене проходить без проблем.
inna kucenko
 
Повідомлень: 2
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  #<1 ... 709710711712
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