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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:02
Ощадбанк не пропускає купівлю ОВДП за кредитні гроші. У всіх так?
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lavua67
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Додано: Сер 04 гру, 2024 11:57
lavua67
У мене проходить без проблем.
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inna kucenko
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Додано: Сер 04 гру, 2024 13:14
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greenozon
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Додано: Чет 05 гру, 2024 13:05
Друзі, а чи буде стягуватися комісія при купівлі ОВДП в Приват24 за рахунок кредитних коштів?
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l_e_x
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