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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 гру, 2024 11:02
Re: Ринок ОВДП
Ощадбанк не пропускає купівлю ОВДП за кредитні гроші. У всіх так?
Додано: Сер 04 гру, 2024 13:14
Приват UA4000207518 17% ( +0.5% )
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:05
Re: Ринок ОВДП
Друзі, а чи буде стягуватися комісія при купівлі ОВДП в Приват24 за рахунок кредитних коштів?
Додано: Чет 05 гру, 2024 13:18
Re: Ринок ОВДП
Як на мене цікаво, для інвесторів принциповий момент, назвімо його потенційна ліквідність (під якою розумію маржу між ціною покупки та продажу). Чудово розумію, що це не зовсім «ліквідність». Але ж зрозуміло, що якщо у КІНТО маржа дуже велика (особливо на довгі ОВДП) то інвестор, купуючи у них папери усвідомлює, що входить на роки. Тому то КІНТО і «засипає» поштові скриньки пропозиціями дострокового викупу у надії викупити за «смачною» ціною. Більшість продавців оприлюднюють як ціну продажу, так і ціну зворотнього викупу. Але є й такі, які останню приховують, ще й дивуються, а навіщо вам знати – купите й будите знати (певний кіт у мішку). Так ціну можливого продажу попередньо не можливо знати у Приваті, Універу.
Загально відома тенденція до зменшення маржі під час тривалого тримання паперу. Але, я думаю, що багато хто стикався із непередбачуваністю маржі у ряді випадків – може дуже суттєво зростати.
Додано: Чет 05 гру, 2024 15:05
Додано: Нед 08 гру, 2024 22:59
Якщо відкрити єПідтримку у ПУМБі, наприклад, чи можна з неї буде зняти готівку без комісії - через касу, наприклад? Ну, тобто вона по тарифах схожа на ВсеКарту чи ні?
Додано: Пон 09 гру, 2024 17:41
Re: Ринок ОВДП
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