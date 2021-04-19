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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:11
Цікавить питання щодо покупки валютних ОВДП через Приват та Сенс - заведення та виведення валюти.
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
2. У Сенсі відповідно маю картки з пакету «Black». Тут тільки через операціоніста.
Думаю, що подальші діє у додатках Привату та Сенсу(після заведення валюти на рахунок) не відрізняються від алгоритму купівлі гривневих ОВДП.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:01
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:38
Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:39
V2 написав:
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
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