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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:11

Re: Ринок ОВДП

Цікавить питання щодо покупки валютних ОВДП через Приват та Сенс - заведення та виведення валюти.
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
2. У Сенсі відповідно маю картки з пакету «Black». Тут тільки через операціоніста.
Думаю, що подальші діє у додатках Привату та Сенсу(після заведення валюти на рахунок) не відрізняються від алгоритму купівлі гривневих ОВДП.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:01

Re: Ринок ОВДП

Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:38

Re: Ринок ОВДП

Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:39

  V2 написав:Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?

Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
1finanсier
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