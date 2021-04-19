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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 710711712713
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:11

Re: Ринок ОВДП

Цікавить питання щодо покупки валютних ОВДП через Приват та Сенс - заведення та виведення валюти.
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
2. У Сенсі відповідно маю картки з пакету «Black». Тут тільки через операціоніста.
Думаю, що подальші діє у додатках Привату та Сенсу(після заведення валюти на рахунок) не відрізняються від алгоритму купівлі гривневих ОВДП.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:01

Re: Ринок ОВДП

Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:38

Re: Ринок ОВДП

Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:39

  V2 написав:Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?

Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 07:36

  Navegantes написав:
  V2 написав:
  Navegantes написав:Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки,

Райф, Приват - СЕП чи Р2Р?
Без комісії які ліміти?

Це внутрішньобанківські перекази. Отримав на єПідтримку Привата, перекинув всередині Привата, і тд, ліміти та комісії відсутні, а далі вже за потреби за межі банка СЕП/P2P

Приват без комісії на універсальну, на КДВ так не вийде, якщо не якісь особливі умови. За межі також з комісом, знову ж таки якщо не інд. умови.
  VASH написав:1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?

Можна на приват вклад і через касу, а там далі на картку і нема тоді ліміту на суму як в терміналі.
  1finanсier написав:
  V2 написав:Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?

Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )

То саме, але газмяс чудить ще більше:
Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку Дія було анульовано у зв’язку із необхідністю проходження належної перевірки відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Зверніться, будь ласка, до найближчого до Вас відділення АБ «УКРГАЗБАНК» у зручний для Вас час. Заздалегідь вдячні Вам за розуміння.

Це до речі після спроби купити зовсім небагато і після уточнення даних у відділенні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:44

  Ой+ написав:
  Navegantes написав:
  V2 написав:Райф, Приват - СЕП чи Р2Р?
Без комісії які ліміти?

Це внутрішньобанківські перекази. Отримав на єПідтримку Привата, перекинув всередині Привата, і тд, ліміти та комісії відсутні, а далі вже за потреби за межі банка СЕП/P2P

Приват без комісії на універсальну, на КДВ так не вийде, якщо не якісь особливі умови. За межі також з комісом, знову ж таки якщо не інд. умови.
  VASH написав:1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?

Можна на приват вклад і через касу, а там далі на картку і нема тоді ліміту на суму як в терміналі.
  1finanсier написав:
  V2 написав:Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?

Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )

То саме, але газмяс чудить ще більше:
Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку Дія було анульовано у зв’язку із необхідністю проходження належної перевірки відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Зверніться, будь ласка, до найближчого до Вас відділення АБ «УКРГАЗБАНК» у зручний для Вас час. Заздалегідь вдячні Вам за розуміння.

Це до речі після спроби купити зовсім небагато і після уточнення даних у відділенні.

А скільки було куплено в Газі до цього? Може це була "соломинка, яка зламала хребет верблюду"?😉
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:11

  greenozon написав:В Приваті $ ОВДП
4.4% UA4000233134

Нема жодної на продаж.
  1finanсier написав:А скільки було куплено в Газі до цього? Може це була "соломинка, яка зламала хребет верблюду"?😉

Також не дуже багато - 63 к. В анкеті вказував суттєвіші цифри.
Ой+
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