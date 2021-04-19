|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:11
Цікавить питання щодо покупки валютних ОВДП через Приват та Сенс - заведення та виведення валюти.
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
2. У Сенсі відповідно маю картки з пакету «Black». Тут тільки через операціоніста.
Думаю, що подальші діє у додатках Привату та Сенсу(після заведення валюти на рахунок) не відрізняються від алгоритму купівлі гривневих ОВДП.
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:01
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8346
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:38
Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:39
V2 написав:
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 гру, 2024 07:36
Navegantes написав: V2 написав: Navegantes написав:
Райфа, Привата. Після зарахування купонів/погашення ОВДП спокійно перекидаю кошти на дебетні/кредитні картки,
Райф, Приват - СЕП чи Р2Р?
Без комісії які ліміти?
Це внутрішньобанківські перекази. Отримав на єПідтримку Привата, перекинув всередині Привата, і тд, ліміти та комісії відсутні, а далі вже за потреби за межі банка СЕП/P2P
Приват без комісії на універсальну, на КДВ так не вийде, якщо не якісь особливі умови. За межі також з комісом, знову ж таки якщо не інд. умови.
VASH написав:
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
Можна на приват вклад і через касу, а там далі на картку і нема тоді ліміту на суму як в терміналі.
1finanсier написав: V2 написав:
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
То саме, але газмяс чудить ще більше:
Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку Дія було анульовано у зв’язку із необхідністю проходження належної перевірки відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Зверніться, будь ласка, до найближчого до Вас відділення АБ «УКРГАЗБАНК» у зручний для Вас час. Заздалегідь вдячні Вам за розуміння.
Це до речі після спроби купити зовсім небагато і після уточнення даних у відділенні.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7021
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:44
Ой+ написав: Navegantes написав: V2 написав:
Райф, Приват - СЕП чи Р2Р?
Без комісії які ліміти?
Це внутрішньобанківські перекази. Отримав на єПідтримку Привата, перекинув всередині Привата, і тд, ліміти та комісії відсутні, а далі вже за потреби за межі банка СЕП/P2P
Приват без комісії на універсальну, на КДВ так не вийде, якщо не якісь особливі умови. За межі також з комісом, знову ж таки якщо не інд. умови.
VASH написав:
1. У Приваті маю картки (у доларах та євро): Картка для виплат та «Універсальна Gold». Я так розумію, що краще заводити валюту через термінал (cash-in), знімати через касу. Як обійти (мінімізувати) комісійні витрати?
Можна на приват вклад і через касу, а там далі на картку і нема тоді ліміту на суму як в терміналі.
1finanсier написав: V2 написав:
Чому при купівлі ОВДП через Дію у Бонд.юа видає інформацію, що "неможливо придбати. Партнер відмовив вам в обслуговуванні"?
Це значить, що папери закінчилися. Просто якесь криве інформування про це )
То саме, але газмяс чудить ще більше:
Вашу заявку щодо придбання військових облігацій в мобільному застосунку Дія було анульовано у зв’язку із необхідністю проходження належної перевірки відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Зверніться, будь ласка, до найближчого до Вас відділення АБ «УКРГАЗБАНК» у зручний для Вас час. Заздалегідь вдячні Вам за розуміння.
Це до речі після спроби купити зовсім небагато і після уточнення даних у відділенні.
А скільки було куплено в Газі до цього? Може це була "соломинка, яка зламала хребет верблюду"?😉
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:11
greenozon написав:
В Приваті $ ОВДП
4.4% UA4000233134
Нема жодної на продаж.
1finanсier написав:
А скільки було куплено в Газі до цього? Може це була "соломинка, яка зламала хребет верблюду"?😉
Також не дуже багато - 63 к. В анкеті вказував суттєвіші цифри.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7021
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:55
Ой+ написав: greenozon написав:
В Приваті $ ОВДП
4.4% UA4000233134
Нема жодної на продаж.
1finanсier написав:
А скільки було куплено в Газі до цього? Може це була "соломинка, яка зламала хребет верблюду"?😉
Також не дуже багато - 63 к. В анкеті вказував суттєвіші цифри.
дивина! мабуть клієнтура хутко розкупила бо дійсно була хороша дохідність
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16725
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 487 раз.
- Подякували: 1673 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|1354
|
|
|1
|1363
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|93373
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|