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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 711712713714
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 06:34

Re: Ринок ОВДП

Доброе утро Как можно купить военные облигации за поддержку зимнюю от преза? Через приложение sense карту с поддержкой программа не выбирает в качестве источника платежа
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:55

Алексей77 Через Дію можна.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:56

Мабуть треба тільки через Дію.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:45

Re: Ринок ОВДП

Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Чи говорить це про те що на зараз можна купувати ОВДП з погашенням не пізніше 31.05.25. хто якої думки про це?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:55

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.

Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.
moveton
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  #<1 ... 711712713714
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