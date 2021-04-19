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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 14 гру, 2024 06:34
Re: Ринок ОВДП
Доброе утро Как можно купить военные облигации за поддержку зимнюю от преза? Через приложение sense карту с поддержкой программа не выбирает в качестве источника платежа
Додано: Пон 16 гру, 2024 01:45
Re: Ринок ОВДП
Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Чи говорить це про те що на зараз можна купувати ОВДП з погашенням не пізніше 31.05.25. хто якої думки про це?
Додано: Пон 16 гру, 2024 01:55
Re: Ринок ОВДП
Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.
Додано: Пон 16 гру, 2024 07:34
Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть.
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