ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.
Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.
Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть. https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть. https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
обмеження в 50 тис. / міс. унеможливлюють таке "заробляння" або довго будете доказувати фінмону, що кредитні кошти то не ваші, а тим часом накапають обов'язкові платежі, то й не захочеться чіпати ті кредитні кошти.
de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть. https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
обмеження в 50 тис. / міс. унеможливлюють таке "заробляння" або довго будете доказувати фінмону, що кредитні кошти то не ваші, а тим часом накапають обов'язкові платежі, то й не захочеться чіпати ті кредитні кошти.
Схема работает, если официальные доходы +- совпадают с суммами инвестирования. Сдуру для всех покупок через Дию указал карточку Моно и туда единомоментно упало более 400 тыс. Финмон сразу возбудился, но я им сбросил ОК-5 и копии договоров/выписок из Sense о приобретении облигаций с выплатой на Моно и финмон все согласовал за 10 мин. Никто не разбирался за свои были приобретены облигации или за кредитные. Главное, что на каждое зачисление был предоставлен договор. При чем во время проверки финмона я уже выводил средства на другие карты, то есть блокировки фактически не происходило. Может это мне так повезло...