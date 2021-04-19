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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 06:34

Re: Ринок ОВДП

Доброе утро Как можно купить военные облигации за поддержку зимнюю от преза? Через приложение sense карту с поддержкой программа не выбирает в качестве источника платежа
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:55

Алексей77 Через Дію можна.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:56

Мабуть треба тільки через Дію.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:45

Re: Ринок ОВДП

Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року. Чи говорить це про те що на зараз можна купувати ОВДП з погашенням не пізніше 31.05.25. хто якої думки про це?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:55

Re: Ринок ОВДП

  ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.

Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 07:34

Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть.
https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:30

  de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть.
https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8

обмеження в 50 тис. / міс. унеможливлюють таке "заробляння" або довго будете доказувати фінмону, що кредитні кошти то не ваші, а тим часом накапають обов'язкові платежі, то й не захочеться чіпати ті кредитні кошти.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:33

  edgar_po написав:
  de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть.
https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8

обмеження в 50 тис. / міс. унеможливлюють таке "заробляння" або довго будете доказувати фінмону, що кредитні кошти то не ваші, а тим часом накапають обов'язкові платежі, то й не захочеться чіпати ті кредитні кошти.

Схема работает, если официальные доходы +- совпадают с суммами инвестирования. Сдуру для всех покупок через Дию указал карточку Моно и туда единомоментно упало более 400 тыс. Финмон сразу возбудился, но я им сбросил ОК-5 и копии договоров/выписок из Sense о приобретении облигаций с выплатой на Моно и финмон все согласовал за 10 мин. Никто не разбирался за свои были приобретены облигации или за кредитные. Главное, что на каждое зачисление был предоставлен договор. При чем во время проверки финмона я уже выводил средства на другие карты, то есть блокировки фактически не происходило.
Может это мне так повезло...
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:41

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:Схема работает, если официальные доходы +- совпадают с суммами инвестирования.

01.02.2025 обмеження при офіційних доходах - 150 тис. грн./міс., немає доходів - 50 тис.грн./міс.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 11:43

  edgar_po написав:
  spiridonwot написав:Схема работает, если официальные доходы +- совпадают с суммами инвестирования.

01.02.2025 обмеження при офіційних доходах - 150 тис. грн./міс., немає доходів - 50 тис.грн./міс.


Обмежання на купівлю ОВДП через дію на місяць?
ukr0014959
 
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