de Montaigne написав:Черговий хайпожер вирішив пропіаритись і злити банкам тему по використанню кредитного ліміту для придбання ОВДП. Думаю, за місяць-два усі банки поступово цю тему поріжуть. https://www.youtube.com/watch?v=KjnDUpKYZv8
Ті з банків, хто хотів, давно прикрили цю лавочку. Інші напевно поки бачать свою вигоду.
ihorsic написав:Приват скасував комісії лише на період з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року.
Куда Приват в тарифах зарыл освобождение физиков от большинства комисов по военным (и только по ним) ОВГЗ с ноября 2024 - это, допустим, нашли. А крайний срок - это откуда? Там же не вижу. В тарифах вообще числа 2025 не находится.